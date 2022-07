Pericolo ictus | aborto | infertilità e astinenza sessuale ne favoriscono l’insorgenza

solodax : RT @Pasky973: Sto tornando ora dall'ospedale di Caserta... sembrava un ictus ma è stato una ischemia provvisoria. Deve restare ancora in os… - Nic67finalfine : RT @Pasky973: Sto tornando ora dall'ospedale di Caserta... sembrava un ictus ma è stato una ischemia provvisoria. Deve restare ancora in os… - FrankRuJuve : RT @Pasky973: Sto tornando ora dall'ospedale di Caserta... sembrava un ictus ma è stato una ischemia provvisoria. Deve restare ancora in os… - Pasky973 : Sto tornando ora dall'ospedale di Caserta... sembrava un ictus ma è stato una ischemia provvisoria. Deve restare an… -

Today.it

... consentendo di soccorrere chi è indi vita in tempi rapidi e in luoghi non facilmente ... arresto cardiocircolatorio, insufficienza respiratoria acuta, infarto,). Gli elicotteri 118 ...... consentendo di soccorrere chi è indi vita in tempi rapidi e in luoghi non facilmente ... arresto cardiocircolatorio, insufficienza respiratoria acuta, infarto,). Gli elicotteri 118 ... Il lavoro a turni aumenta il rischio di ictus più gravi: lo studio «Chiediamo che il Parlamento e la classe politica italiana ricompongano le fratture esistenti o che almeno si trovi una soluzione affinché il governo del Primo ministro Mario Draghi, a cui esprimiamo ...Come dicevano i latini "est modus in rebus": in tutto ci vuole moderazione. Tanto più quando si parla di alcol. Una nuova ricerca scientifica pubblicata da ...