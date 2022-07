Perchè Tom Cruise è ancora la star del momento e qual è il suo segreto (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tom Cruise non è solo Maverick. Reduce dal fortunatissimo Top Gun 2, Thomas Cruise Mapother IV, questo il vero nome dell’attore, fa ancora parlare di lui, ritrovandosi sulle testate dei magazine più famosi come vero e proprio sex symbol dell’anno… ancora. Tutti si chiedono infatti quali siano i suoi segreti per mantenersi così in forma nonostante la veneranda età di 60 anni. Criogenesi? Ozonoterapia? O elisir di lunga vita? Per Tom Cruise esistono vita sana, attività sportiva e dieta ferrea, ma anche… Uguisu no sun. Nessuno ha mai pensato che il nostro Tom fosse ossessionato dalla propria pelle, ma soprattutto della sua cura, a cui si dedica in maniera quasi maniacale, ricorrendo anche a trattamenti alquanto… Particolari. Uno di questi è l’uguisu no sun, una crema a base di escrementi ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tomnon è solo Maverick. Reduce dal fortunatissimo Top Gun 2, ThomasMapother IV, questo il vero nome dell’attore, faparlare di lui, ritrovandosi sulle testate dei magazine più famosi come vero e proprio sex symbol dell’anno…. Tutti si chiedono infattii siano i suoi segreti per mantenersi così in forma nonostante la veneranda età di 60 anni. Criogenesi? Ozonoterapia? O elisir di lunga vita? Per Tomesistono vita sana, attività sportiva e dieta ferrea, ma anche… Uguisu no sun. Nessuno ha mai pensato che il nostro Tom fosse ossessionato dalla propria pelle, ma soprattutto della sua cura, a cui si dedica in maniera quasi maniacale, ricorrendo anche a trattamenti alquanto… Particolari. Uno di questi è l’uguisu no sun, una crema a base di escrementi ...

JoeHD23 : @TomTom Perché se inserisco un percorso nei MIEI PERCORSI, il Tom Tom 550 che ho me li modifica come vuole? Non dov… - Shambelle97 : RT @Shambelle97: ~Il mio costume in particolare fa gran parte del lavoro per me, perché la silhouette di Loki è incredibilmente minacciosa.… - xmilleuniversii : buongiorno rewatch tattico di spiderman perché oggi voglio troppo bene a tom tom mi manchi - Tom_Binos : RT @Corvonero75: Un minuto di silenzio per tutti i giornalisti spaesati perché non sanno ancora quali terga devono leccare ?? - trstzzvaiviaa : Finalmente finito Tom Jones. In generale lo considero un bel libro. Molto intricato, tantissimi personaggi e sottot… -