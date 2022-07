Perché la Poke hawaiana è diventata tanto popolare anche in Italia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Alla faccia di chi ha sempre associato il nostro Bel Paese all’immagine di una buona pizza fumante, è ormai chiaro che le nostre abitudini anche alimentari stiano cambiando, in modo particolare tra i più giovani. È sempre più richiesto, infatti, sia per contrastare il caldo estivo che per consumare un pranzo leggero e veloce, il Poke hawaiano, ovvero una specialità a base di riso e pesce crudo marinato a cui poi è possibile aggiungere anche altri ingredienti. Tradizionalmente esistono due tipologie di Poke hawaiano diverse tra di loro per la scelta di differenti ingredienti: he’e Poke, a base di polpo; aku Poke, a base di tonno striato. La caratteristica principale del Poke hawaiano è quella di avere al suo interno del pesce crudo marinato tagliato a cubetti e se, ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 20 luglio 2022) Alla faccia di chi ha sempre associato il nostro Bel Paese all’immagine di una buona pizza fumante, è ormai chiaro che le nostre abitudinialimentari stiano cambiando, in modo particolare tra i più giovani. È sempre più richiesto, infatti, sia per contrastare il caldo estivo che per consumare un pranzo leggero e veloce, ilhawaiano, ovvero una specialità a base di riso e pesce crudo marinato a cui poi è possibile aggiungerealtri ingredienti. Tradizionalmente esistono due tipologie dihawaiano diverse tra di loro per la scelta di differenti ingredienti: he’e, a base di polpo; aku, a base di tonno striato. La caratteristica principale delhawaiano è quella di avere al suo interno del pesce crudo marinato tagliato a cubetti e se, ...

