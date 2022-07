Perché Filippo Tortu è stato escluso dalla finale ai Mondiali? Beffato per 3 millesimi: il photofinish con Brown – FOTO (Di mercoledì 20 luglio 2022) Filippo Tortu ha accarezzato la finale dei 200 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico della 4×100 metri ha corso la propria semifinale in un eccellente 20.10, firmando il proprio primato personale (un centesimo meglio di quanto fatto lo scorso anno a Nairobi in alture) e dimostrando di poter davvero puntare in alto sul mezzo giro di pista. Oggi, però, è stato sfortunato e ha mancato l’appuntamento con la gloria per appena tre millesimi. Questo è infatti il distacco che separa l’azzurro dal canadese Aaron Brown. Entriamo nel dettaglio. A qualificarsi alle semifinali sono i primi due classificati di ogni semifinale e i due migliori tempi di ripescaggio. Lo statunitense Erriyon Knighton vince la terza serie in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022)ha accarezzato ladei 200 metri ai2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico della 4×100 metri ha corso la propria semiin un eccellente 20.10, firmando il proprio primato personale (un centesimo meglio di quanto fatto lo scorso anno a Nairobi in alture) e dimostrando di poter davvero puntare in alto sul mezzo giro di pista. Oggi, però, èsfortunato e ha mancato l’appuntamento con la gloria per appena tre. Questo è infatti il distacco che separa l’azzurro dal canadese Aaron. Entriamo nel dettaglio. A qualificarsi alle semifinali sono i primi due classificati di ogni semie i due migliori tempi di ripescaggio. Lo statunitense Erriyon Knighton vince la terza serie in ...

