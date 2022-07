"Perché a quel vertice...". Paolo Mieli, il sospetto su Marta Fascina: cosa non torna (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nel giorno in cui le forze politiche decideranno le sorti di Mario Draghi, è Paolo Mieli a dare una propria versione dei fatti. Per il giornalista il premier rimarrà, ma "l'unica incognita è che Draghi a una certa li mandi tutti a quel Paese". Ai microfoni di Radio24 Mieli non nasconde che "dopo l'estate tutti inizieranno a ragionare sul fatto che questo è un Parlamento sgangherato e reggere gli ultimi sei mesi con la campagna elettorale sarà complesso". In ogni caso per lui c'è più sintonia tra Draghi e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di quella che vanno raccontando i giornali: "I due sono stati molto più d'accordo, mentre i 5 Stelle sono ormai sfarinati". E Giuseppe Conte ha pagato un caro prezzo: "Poverino è stato pure ricoverato per intossicazione alimentare, l'avranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nel giorno in cui le forze politiche decideranno le sorti di Mario Draghi, èa dare una propria versione dei fatti. Per il giornalista il premier rimarrà, ma "l'unica incognita è che Draghi a una certa li mandi tutti aPaese". Ai microfoni di Radio24non nasconde che "dopo l'estate tutti inizieranno a ragionare sul fatto che questo è un Parlamento sgangherato e reggere gli ultimi sei mesi con la campagna elettorale sarà complesso". In ogni caso per lui c'è più sintonia tra Draghi e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dila che vanno raccontando i giornali: "I due sono stati molto più d'accordo, mentre i 5 Stelle sono ormai sfarinati". E Giuseppe Conte ha pagato un caro prezzo: "Poverino è stato pure ricoverato per intossicazione alimentare, l'avranno ...

Pubblicità

Cosmopolitan_IT : Quel che fa del nostro corpo un corpo libero è la confidenza che abbiamo con lui. E la sua conquista. È camminando… - _Nico_Piro_ : Su @oggisettimanale in edicola fino al #21luglio c'è un mio pezzo sulle donne in #Afghanistan Grazie al direttore… - FIGCfemminile : ???? @AmorosoOF: 'Ogni giorno penso a come sarà quel giorno..e so che sarà spettacolare' E sarà sicuramente così. Q… - mauro_vaiani : RT @vitalbaa: «Sono qui solo perché gli italiani lo hanno chiesto». È un errore. Gli italiani 'chiedono' attraverso il voto alle elezioni.… - AFraternale : RT @vitalbaa: «Sono qui solo perché gli italiani lo hanno chiesto». È un errore. Gli italiani 'chiedono' attraverso il voto alle elezioni.… -