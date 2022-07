"Pensate agli spacciatori. Io fumo cannabis": Francesca Pascale sbrocca contro la polizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Francesca Pascale su tutte le furie. Nel mirino? La notizia di un sequestro di un'importante quantità di marijuana all'interno di un club di Milano. The hemp club, questo il nome del locale, è aperto dall'ottobre del 2020 ed è gestito da un'associazione nata per fornire, a chiunque presenti una ricetta medica, cannabis a scopo terapeutico, da consumare direttamente nel centro. Arrivata sul posto la polizia si è trovata di fronte a due serre, 34 piante di marijuana, oltre 3 chili di olio di estrazione di canapa e quasi 500 grammi di marijuana già pronta. Eppure la Pascale, ex di Silvio Berlusconi, prende le difese della struttura: "Non capisco perché non si preoccupano delle piazze di spaccio piuttosto". Per la Pascale, appena unita civilmente con Paola Turci, i problemi sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022)su tutte le furie. Nel mirino? La notizia di un sequestro di un'importante quantità di marijuana all'interno di un club di Milano. The hemp club, questo il nome del locale, è aperto dall'ottobre del 2020 ed è gestito da un'associazione nata per fornire, a chiunque presenti una ricetta medica,a scopo terapeutico, da consumare direttamente nel centro. Arrivata sul posto lasi è trovata di fronte a due serre, 34 piante di marijuana, oltre 3 chili di olio di estrazione di canapa e quasi 500 grammi di marijuana già pronta. Eppure la, ex di Silvio Berlusconi, prende le difese della struttura: "Non capisco perché non si preoccupano delle piazze di spaccio piuttosto". Per la, appena unita civilmente con Paola Turci, i problemi sono ...

