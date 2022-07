Pelle contro pelle: la nuova campagna moda provocatoria di Acne Studio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Da un paio di giorni sui muri delle città di Stoccolma, Los Angeles, New York, Londra e Milano sono stati avvistate una serie di immagini davvero singolari. Due ballerini professionisti, completamente nudi, si fondono con la nuova borsa Musubi per il lancio della campagna moda AI 22/23 di Acne Studio. pelle contro pelle gli scatti sono capaci di catturare l’attenzione anche del passante più distratto. Ma non è la sola. Versace con l’attrice Lily James in una veste inedita e Balenciaga con Bella Hadid: la stagione delle ADV shock è iniziata. La campagna AI 2022 2023 di Acne Studio In bilico in posizioni danzanti, dei corpi maschili muscolosi e anonimi sorreggono la ... Leggi su amica (Di mercoledì 20 luglio 2022) Da un paio di giorni sui muri delle città di Stoccolma, Los Angeles, New York, Londra e Milano sono stati avvistate una serie di immagini davvero singolari. Due ballerini professionisti, completamente nudi, si fondono con laborsa Musubi per il lancio dellaAI 22/23 digli scatti sono capaci di catturare l’attenzione anche del passante più distratto. Ma non è la sola. Versace con l’attrice Lily James in una veste inedita e Balenciaga con Bella Hadid: la stagione delle ADV shock è iniziata. LaAI 2022 2023 diIn bilico in posizioni danzanti, dei corpi maschili muscolosi e anonimi sorreggono la ...

