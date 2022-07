Pd: gravi scelte Lega - Fi e M5s, da oggi campagna elettorale (Di mercoledì 20 luglio 2022) La giornata di oggi è "drammatica", sono "gravi le scelte di Lega, Fi e M5s", e il Pd da oggi prepara la "campagna elettorale", nella convinzione che "l'Italia è migliore di questo Parlamento". E' ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) La giornata diè "drammatica", sono "ledi, Fi e M5s", e il Pd daprepara la "", nella convinzione che "l'Italia è migliore di questo Parlamento". E' ...

Pubblicità

RistagnoAnna : RT @dariodangelo91: Fonti #Pd: 'Oggi è stata una giornata drammatica per l'Italia. Le scelte di Lega e Forza Italia da una parte e del M5S… - ngiocoli : RT @dariodangelo91: Fonti #Pd: 'Oggi è stata una giornata drammatica per l'Italia. Le scelte di Lega e Forza Italia da una parte e del M5S… - dariodangelo91 : Fonti #Pd: 'Oggi è stata una giornata drammatica per l'Italia. Le scelte di Lega e Forza Italia da una parte e del… - Calagio_ : @enricosoldati2 I due protagonisti non sono due inetti,Bojack ha fatto delle scelte nella sua vita che hanno compor… - aldo_pasetti : @NicolaPorro Se emergono i dati veri sui decessi improvvisi e reazioni gravi causate dalle iniezioni chiamate vacci… -