"Patto per un nuovo governo". Cav e Salvini al telefono col Colle (Di mercoledì 20 luglio 2022) Berlusconi e Salvini sentono il presidente della Repubblica, poi il Cav chiama Draghi. Il centrodestra di governo comPatto chiede un nuovo esecutivo senza il Movimento 5 Stelle Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Berlusconi esentono il presidente della Repubblica, poi il Cav chiama Draghi. Il centrodestra dicomchiede unesecutivo senza il Movimento 5 Stelle

Pubblicità

christianrocca : Il fascistello della Lega che ha staccato la spina al governo Draghi è lo stesso che in Lombardia ha presentato la… - sole24ore : #Draghi: All’Italia non serve una fiducia di facciata. Voi parlamentari siete pronti a ricostruire questo patto? Pe… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'L'unico modo per stare insieme è ricostruire il patto di fiducia', ha detto il premier nel suo intervento… - FiloDellePiane : RT @claudiocerasa: I senatori di Lega e FI voteranno *soltanto* la propria risoluzione, quella che chiede un 'patto' per un nuovo governo.… - FrancoZerlenga : RT @christianrocca: Il fascistello della Lega che ha staccato la spina al governo Draghi è lo stesso che in Lombardia ha presentato la mozi… -

Il Comune della Spezia aderisce al patto per la lettura CittaDellaSpezia Berlusconi e Salvini al telefono con Mattarella. "Ora patto per un nuovo governo" Berlusconi e Salvini sentono il presidente della Repubblica, poi il Cav chiama Draghi. Il centrodestra di governo compatto chiede un nuovo esecutivo senza il Movimento 5 Stelle ... Totti e Noemi Bocchi, Ilary furiosa: le foto dei due non dovevano uscire. «Il patto era un altro» Totti e Ilary, la favola d'amore della coppia più famosa d'Italia è giunta al capolinea oramai da più di una settimana. Dopo le indiscrezioni che sono cominciate ... Berlusconi e Salvini sentono il presidente della Repubblica, poi il Cav chiama Draghi. Il centrodestra di governo compatto chiede un nuovo esecutivo senza il Movimento 5 Stelle ...Totti e Ilary, la favola d'amore della coppia più famosa d'Italia è giunta al capolinea oramai da più di una settimana. Dopo le indiscrezioni che sono cominciate ...