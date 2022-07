Panico: «Il calcio italiano femminile è in ritardo sotto tanti punti di vista» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina femminile, ha parlato dell’Italia ai microfoni de La Repubblica Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina femminile, ha parlato dell’Italia ai microfoni de La Repubblica. Le sue dichiarazioni: «Il professionismo ha contribuito a caricare eccessivamente le ragazze e loro questo lo sanno. L’Italia non ha fatto il massimo a questi Europei. Ci sono giocatrici fortissime, però hanno fatto tre partite al di sotto delle loro potenzialità. Questo può capitare nel calcio, ma da qui bisogna affrontare ciò che non è andato e ripartire. Il calcio femminile in Italia è indietro sotto tanti punti di vista, ma dobbiamo continuare a lavorare sulla ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Patrizia, allenatrice della Fiorentina, ha parlato dell’Italia ai microfoni de La Repubblica Patrizia, allenatrice della Fiorentina, ha parlato dell’Italia ai microfoni de La Repubblica. Le sue dichiarazioni: «Il professionismo ha contribuito a caricare eccessivamente le ragazze e loro questo lo sanno. L’Italia non ha fatto il massimo a questi Europei. Ci sono giocatrici fortissime, però hanno fatto tre partite al didelle loro potenzialità. Questo può capitare nel, ma da qui bisogna affrontare ciò che non è andato e ripartire. Ilin Italia è indietrodi, ma dobbiamo continuare a lavorare sulla ...

Pubblicità

CalcioNews24 : #PatriziaPanico parla del calcio femminile italiano ?? - MatteoDovellini : 'Personalità, coraggio, forza di volontà'. Patrizia Panico, record di presenze e di gol con la maglia delle… - SportRepubblica : Patrizia Panico: 'Il calcio femminile in Italia è in ritardo. L'Europeo ha deluso, ma non arrendiamoci' - SportRepubblica : Patrizia Panico: 'Il calcio femminile in Italia è in ritardo. L'Europeo ha deluso, ma non arrendiamoci' [aggiorname… - el_cape : Italia femminile di calcio veramente pietosa. Incredibile, la Bertolini ad allenare è quasi peggio della Panìco... -