Pagelle sedicesima tappa Tour de France 2022 | capolavoro di Hugo Houle

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Ladelde(Carcassone – Foix, 178 km) è stata vinta da, canadese della Israel Premier Tech, che in fuga sin dal mattino, è giunto al traguardo in solitaria dopo un attacco ai meno 39 km. Ad 1’10’’ si sono piazzati i primi inseguitori, Valentin Madouas, il compagno Michael Woods e Matteo Jorgenson. Nella classifica generale non cambia nulla nelle prime tre posizioni, mentre Romain Bardet che oggi ha perso quasi 4 minuti precipita al nono posto. Nairo Quintana si porta dunque ai piedi del podio, davanti a David Gaudu che oggi fa un balzo di ben tre posizioni. Ledei protagonisti10:perfetta del canadese, che trova il successo più ...

Ledellatappa del 109° Tour de France, Carcassonne - Foix, km 172, vinta dal canadese Hugo Houle. In maglia gialla resta sempre il danese Jonas Vingegaard con 2'22' su Pogacar e 2'43' ...SEGUI LA DIRETTA TESTUALETAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA CALENDARIO COMPLETO: ORARI E ... Sportface vi racconterà in tempo reale la corsa con aggiornamenti live, classifiche,e molto ...La sedicesima tappa del Tour de France 2022 (Carcassone – Foix, 178 km) è stata vinta da Hugo Houle, canadese della Israel Premier Tech, che in fuga sin dal mattino, è giunto al traguardo in solitaria ...Pogacar, il tempo stringe, missione positiva per Quintana, che guadagna due posizioni. Houle da 10 vince per il fratello e il Ruanda ...