Pubblicità

jomacofe67 : RT @lucatbarone: Oggi l'ex vicepresidente spagnolo @PabloIglesias su @ilmanifesto racconta del #FerrerasGate, della menzogna usata come arm… - ilmanifesto : Pablo Iglesias: «In Italia la politica c’è ancora. Ma si deve puntare sulla pace» | il manifesto - valeconticello : RT @lucatbarone: Oggi l'ex vicepresidente spagnolo @PabloIglesias su @ilmanifesto racconta del #FerrerasGate, della menzogna usata come arm… - Quevedotp : RT @lucatbarone: Oggi l'ex vicepresidente spagnolo @PabloIglesias su @ilmanifesto racconta del #FerrerasGate, della menzogna usata come arm… - esgarci : RT @desfavorecidos3: 'La reazione al caso Farreras dimostra che c’è un magma sotterraneo: Podemos ha contribuito a cambiar la struttura ide… -

Il Manifesto

Díaz, che riceve la notizia per telefono damentre sta lavando le finestre " a proposito di persone in cui è possibile riconoscersi " è contraria. Non si fida di Sánchez che per non ...Después de leer los diferentes informes enviados por lasde S. Sebastián, Vitoria, Bilbao, Pamplona y los de diferentes colectivos - como respuesta ... liderada por JuanII y Benedicto ... Pablo Iglesias: «In Italia la politica c'è ancora. Ma si deve puntare sulla pace» | il manifesto «Per evitare l’instabilità in Italia e in Europa bisogna difendere l’autonomia dagli interessi di Usa e e Nato» ...López Obrador, Boric, Fernández e Petro: i presidenti di Messico, Cile, Argentina e il presidente eletto della Colombia ripudiano la diffamazione e la frode contro il fondatore di Podemos ed ex ...