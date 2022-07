Omaggio all’Ucraina, il paese che sognavo da bambino (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’Ucraina è il paese che sognavo da bambino. Gli ucraini sono un popolo fiero, glorioso e antifascista che lotta con coraggio per la sua indipendenza, che freme per la libertà, che respira l’Europa, che guarda l’Occidente, che si sente parte del mondo libero. Un popolo che vuole vivere come noi, libero, non sotto il giogo di un regime autoritario e di un’ideologia illiberale. Dopo decenni di tentativi più o meno riusciti o più o meno falliti di esportare la democrazia, ecco finalmente un popolo che chiede a gran voce di importare la democrazia occidentale e, assieme ai diritti e alle libertà, di importare anche le armi per difenderla dalle aggressioni autoritarie, con uno spettacolare e tragico cambio di paradigma rispetto all’idea post Iraq secondo cui le armi non servono a costruire una nazione democratica. Le armi servono, le idee ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’Ucraina è ilcheda. Gli ucraini sono un popolo fiero, glorioso e antifascista che lotta con coraggio per la sua indipendenza, che freme per la libertà, che respira l’Europa, che guarda l’Occidente, che si sente parte del mondo libero. Un popolo che vuole vivere come noi, libero, non sotto il giogo di un regime autoritario e di un’ideologia illiberale. Dopo decenni di tentativi più o meno riusciti o più o meno falliti di esportare la democrazia, ecco finalmente un popolo che chiede a gran voce di importare la democrazia occidentale e, assieme ai diritti e alle libertà, di importare anche le armi per difenderla dalle aggressioni autoritarie, con uno spettacolare e tragico cambio di paradigma rispetto all’idea post Iraq secondo cui le armi non servono a costruire una nazione democratica. Le armi servono, le idee ...

Pubblicità

BroccoloGina : RT @maslarussa: OMAGGIO ALL'UCRAINA un numero speciale de @Linkiesta Magazine sul Paese che freme per la libertà, respira Europa, guarda l'… - christianrocca : RT @maslarussa: OMAGGIO ALL'UCRAINA un numero speciale de @Linkiesta Magazine sul Paese che freme per la libertà, respira Europa, guarda l'… - paolo_Rolla86 : RT @maslarussa: OMAGGIO ALL'UCRAINA un numero speciale de @Linkiesta Magazine sul Paese che freme per la libertà, respira Europa, guarda l'… - czerosi : RT @maslarussa: OMAGGIO ALL'UCRAINA un numero speciale de @Linkiesta Magazine sul Paese che freme per la libertà, respira Europa, guarda l'… - smilypapiking : RT @yarynagrusha: È arrivato in edicola @Linkiesta Magazine: Omaggio all’Ucraina. Un caro abbraccio ai lettori ???? #Ucraina #Culturaucraina… -

Il governo regge se non c'è Conte ...i contenuti del quarto decreto sugli armamenti da inviare all'...i contenuti del quarto decreto sugli armamenti da inviare all'Ucraina. Il presidente Sergio Mattarella ha reso omaggio alle vittime e ... Milano, Claudia Conte presenta la mostra Women for Justice ... che si tiene all'ADI Design Museum di Milano fino al 31 luglio, ... pensiamo ad esempio a cio' che sta avvenendo in Ucraina a causa ... si apre con un omaggio al lutto delle donne ucraine con le opere ... Agenzia ANSA ...i contenuti del quarto decreto sugli armamenti da inviare'...i contenuti del quarto decreto sugli armamenti da inviare. Il presidente Sergio Mattarella ha resoalle vittime e ...... che si tiene'ADI Design Museum di Milano fino al 31 luglio, ... pensiamo ad esempio a cio' che sta avvenendo ina causa ... si apre con unal lutto delle donne ucraine con le opere ... Fuochi d'artificio e omaggio all'Ucraina, la Torre Eiffel in giallo e blu per il 14 luglio - Mondo