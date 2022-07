Oleksandr Zinchenko lascia il campo del Manchester City prima della mossa dell’Arsenal (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-19 20:45:19 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il difensore del Manchester City Oleksandr Zinchenko ha lasciato il campo pre-stagionale del Manchester City mentre cerca di finalizzare il suo trasferimento all’Arsenal, secondo quanto riferito. Il difensore ucraino si riunirà sia con Gabriel Jesus che con Mikel Arteta nei prossimi giorni, con i Gunners che hanno concordato un accordo per ingaggiare l’uomo del Manchester City, per un compenso di £ 30 milioni più altri £ 2 milioni facilmente ottenibili in aggiunta- ons, secondo l’affidabile David Ornstein. ESCL: mossa finale dell’Arsenal per ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-19 20:45:19 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il difensore delhato ilpre-stagionale delmentre cerca di finalizzare il suo trasferimento all’Arsenal, secondo quanto riferito. Il difensore ucraino si riunirà sia con Gabriel Jesus che con Mikel Arteta nei prossimi giorni, con i Gunners che hanno concordato un accordo per ingaggiare l’uomo del, per un compenso di £ 30 milioni più altri £ 2 milioni facilmente ottenibili in aggiunta- ons, secondo l’affidabile David Ornstein. ESCL:finaleper ...

Pubblicità

sportli26181512 : Arsenal, fatta per Zinchenko dal Manchester City: Oleksandr Zinchenko è pronto a passare da Manchester a Londra, sp… - TheVoiceofFoot1 : ??#Calciomercato #AFC Nuovo arrivo dal #ManchesterCity per l'#Arsenal che dopo Gabriel Jesus è pronto ad accogliere… - newsulcalcioita : Oleksandr #Zinchenko all'#Arsenal,è fatta.Accordo da 30 milioni di euro per il terzino ucraino. Contratto fino al 2… - sportli26181512 : Manchester City: Zinchenko può partire: L'Arsenal ha messo nel mirino Oleksandr Zinchenko, 25enne terzino sinistro… - Avenger68445884 : RT @juvinsight: Oleksandr #Zinchenko è virtualmente un nuovo giocatore dell'#Arsenal. Il terzino ucraino firmerà un quadriennale mentre il… -

Arsenal: ufficiale Zinchenko dal Manchester City L'Arsenal ed il Manchester City si sono accordati ufficialmente per l'acquisto di Oleksandr Zinchenko. L'affare si sviluppa sulla base di 30 milioni di euro (precisamente 32 milioni di sterline), per un contratto quinquennale sino al 2027. L'ucraino in queste ore sta lasciando il ... Arsenal, fatta per Zinchenko dal Manchester City Commenta per primo Oleksandr Zinchenko è pronto a passare da Manchester a Londra, sponda Arsenal : i Gunners hanno raggiunto l'accordo sulla base di 30 milioni di sterline per l'esterno ucraino, che svolgerà a breve le ... Calcio News 24 Arsenal: ufficiale Zinchenko dal Manchester City Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... Arsenal, fatta per Zinchenko dal Manchester City Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ... L'Arsenal ed il Manchester City si sono accordati ufficialmente per l'acquisto di. L'affare si sviluppa sulla base di 30 milioni di euro (precisamente 32 milioni di sterline), per un contratto quinquennale sino al 2027. L'ucraino in queste ore sta lasciando il ...Commenta per primoè pronto a passare da Manchester a Londra, sponda Arsenal : i Gunners hanno raggiunto l'accordo sulla base di 30 milioni di sterline per l'esterno ucraino, che svolgerà a breve le ... Calciomercato Arsenal, Ufficiale l'arrivo di Zinchenko Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...