Nurofen sciroppo per bambini introvabile nelle farmacie: “Carenza fino al 31 ottobre”. Ecco perché. Ma c’è almeno un’alternativa (Di mercoledì 20 luglio 2022) Per la sua azione contro la febbre e le infiammazioni è una medicina particolarmente apprezzata dai genitori. Ma da giorni il Nurofen sciroppo per bambini è letteralmente scomparso dalle farmacie italiane. Da venerdì scorso il prodotto, che ha come principio attivo l’ibuprofene, è inserito nell’elenco dei farmaci carenti dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che come data per la fine presunta della Carenza indica addirittura il 31 ottobre, mentre tra le cause fa riferimento a “elevata richiesta” e “problemi produttivi”. Non si ottengono maggiori dettagli chiamando la filiale italiana della Reckitt Benckiser, la casa farmaceutica produttrice, dai cui uffici parlano in modo generico di “produzione contingentata, non interrotta” e di una “problematica a livello nazionale che non si sa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Per la sua azione contro la febbre e le infiammazioni è una medicina particolarmente apprezzata dai genitori. Ma da giorni ilperè letteralmente scomparso dalleitaliane. Da venerdì scorso il prodotto, che ha come principio attivo l’ibuprofene, è inserito nell’elenco dei farmaci carenti dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che come data per la fine presunta dellaindica addirittura il 31, mentre tra le cause fa riferimento a “elevata richiesta” e “problemi produttivi”. Non si ottengono maggiori dettagli chiamando la filiale italiana della Reckitt Benckiser, la casa farmaceutica produttrice, dai cui uffici parlano in modo generico di “produzione contingentata, non interrotta” e di una “problematica a livello nazionale che non si sa ...

DietistaLisa : Sabato sono stata in farmacia ed ho chiesto nurofen sciroppo per i bimbi da tenere in casa. Mi è stato risposto che… - Spalmapate : @magaolimpia @Sara76028654 @humarius @_exgel_ @huchukato @dordule @FalenaMortifera Infatti, vero, ma io dall'alto d… - Steox5 : @liliaragnar Anche per i bambini,lo sciroppo nurofen non arriva ?? - ladykeit : @chattiva @marilisa06 Al momento non abbiamo alcun ibuprofene in forma di sciroppo disponibile. L'ordine ci ha invi… - Arsodendro : RT @marilisa06: Nelle farmacie manca il Nurofen pediatrico in sciroppo. Lo producono in Ucraina. Una farmacia locale si sta attrezzando per… -