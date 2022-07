Nuovo governo senza 5S o voto Le condizioni di FI e Lega a Draghi

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Il centrodestra invoca unpatto di governo per andare avanti senza il M5S. Gasparri: "Serve discontinuità rispetto alle sceneggiate". Il leghista Romeo: "Verso obiettivi nuovi e più ambiziosi"

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Il centrodestra di governo: 'Nuovo esecutivo con Draghi, senza M5S e profondamente rinnovato' #ANSA - SimoneAlliva : 'Il centrodestra di governo è disponibile a un 'nuovo patto' e continuerà a dare il suo contributo per risolvere i… - FioreFio4 : RT @ultimenotizie: “Il centrodestra di governo è disponibile a un 'nuovo patto' di governo e continuerà a dare il suo contributo per risolv… - ninobizzintino : @TaniuzzaCalabra Lega e FI dicono: o nuovo governo senza 5s o nulla. - fattoquotidiano : CRISI DI GOVERNO Il centrodestra di governo al premier: “Un nuovo governo senza M5s oppure voto anticipato” [LA DIR… -

Certo, ci siamo, ma significa nuova maggioranza e serve ricostruire un'. In alternativa, elezioni anticipate ma con la delega della Lega sui 'pieni poteri' a Draghi per ultimare le ...'Serve ricostruire unpatto come lei ha detto, noi ci siamo ma con una nuova maggioranza e un', ha continuato. Crisi di, Romeo a Draghi: servecon lei, Lega ...