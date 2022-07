Nuova vita per Alessandro Bruno, il sannita studia a Coverciano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Alla soglia dei 40 anni, che compirà il prossimo anno, è tempo di pensare al futuro per Alessandro Bruno. Il sannita risulta infatti essere tra gli iscritti al corso “combinato licenze C e D” inaugurato ieri a Coverciano. Si tratta di un percorso di studi che coinvolge i calciatori ‘in attesa di sistemazione’, impegnati nella formazione per ottenere la qualifica UEFA B, che rappresenta il primo step per chi voglia intraprendere la carriera di allenatore. Organizzato dal Settore Tecnico e dall’Associazione Italiana Calciatori, il corso ‘combinato licenze C e D’ è riservato ai giocatori che abbiano maturato come minimo sette anni di professionismo (o sette anni tra Serie A e Serie B per le donne). Oltre ad Alessandro Bruno, tra gli allievi non ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Alla soglia dei 40 anni, che compirà il prossimo anno, è tempo di pensare al futuro per. Ilrisulta infatti essere tra gli iscritti al corso “combinato licenze C e D” inaugurato ieri a. Si tratta di un percorso di studi che coinvolge i calciatori ‘in attesa di sistemazione’, impegnati nella formazione per ottenere la qualifica UEFA B, che rappresenta il primo step per chi voglia intraprendere la carriera di allenatore. Organizzato dal Settore Tecnico e dall’Associazione Italiana Calciatori, il corso ‘combinato licenze C e D’ è riservato ai giocatori che abbiano maturato come minimo sette anni di professionismo (o sette anni tra Serie A e Serie B per le donne). Oltre ad, tra gli allievi non ...

