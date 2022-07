Nuoto oggi, Campionati Italiani 2022: orario 20 luglio, programma, tv, streaming, big azzurri in gara (Di mercoledì 20 luglio 2022) Seconda giornata di gare nei Campionati Italiani estivi di Nuoto di scena quest’oggi. Nel Centro federale di Ostia assisteremo a gare decisamente interessanti, finalizzate alla conquistata dei titoli nostrani e delle qualificazioni agli Europei 2022 di Roma. Il programma prenderà il via dalle serie lente, a partire dalle 10.00 del mattino, mentre le serie con gli atleti di vertice inizieranno a partire dalle 17.30. Nei 100 farfalla donne nuova sfida tra Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi. Nei 200 delfino uomini il confronto tra Federico Burdisso e Alberto Razzetti è atteso, al pari di quello che vedremo nei 100 stile libero uomini dove Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri sono gli atleti da tenere d’occhio. Nei 50 rana donne il trio delle meraviglie, Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Seconda giornata di gare neiestivi didi scena quest’. Nel Centro federale di Ostia assisteremo a gare decisamente interessanti, finalizzate alla conquistata dei titoli nostrani e delle qualificazioni agli Europeidi Roma. Ilprenderà il via dalle serie lente, a partire dalle 10.00 del mattino, mentre le serie con gli atleti di vertice inizieranno a partire dalle 17.30. Nei 100 farfalla donne nuova sfida tra Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi. Nei 200 delfino uomini il confronto tra Federico Burdisso e Alberto Razzetti è atteso, al pari di quello che vedremo nei 100 stile libero uomini dove Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri sono gli atleti da tenere d’occhio. Nei 50 rana donne il trio delle meraviglie, Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni, ...

