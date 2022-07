Nuoto, Miressi pronto per gli Europei: “Darò il massimo per me e per il pubblico” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ostia – Vince l’oro italiano sotto il sole di Ostia il gigante Alessandro Miressi. In zona mista l’azzurro campione del mondo a Budapest nella 4×100 misti cerca di riprendere le energie dopo la finale dei 100 stile libero, agli Assoluti di Nuoto in svolgimento a Ostia, fino a domani: “Una gara normale questa finale veloce, tempo onesto ed è di passaggio in vista dei prossimi Europei. Peccato il caldo sia fuori che dentro all’acqua, ma va bene così”. Il tempo del titolo nazionale dell’estate del 2022 è di 48”41. E tra meno di un mese anche Miressi vivrà l’Europeo dalle grandi emozioni, come lo faranno anche i suoi compagni di squadra. Un campione gigante nei 100 stile e nel team della favola azzurra, anche alle Olimpiadi: “In casa sarà molto bello e competitivo”. Prosegue a dichiarare a Il Faro online. A Roma ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ostia – Vince l’oro italiano sotto il sole di Ostia il gigante Alessandro. In zona mista l’azzurro campione del mondo a Budapest nella 4×100 misti cerca di riprendere le energie dopo la finale dei 100 stile libero, agli Assoluti diin svolgimento a Ostia, fino a domani: “Una gara normale questa finale veloce, tempo onesto ed è di passaggio in vista dei prossimi. Peccato il caldo sia fuori che dentro all’acqua, ma va bene così”. Il tempo del titolo nazionale dell’estate del 2022 è di 48”41. E tra meno di un mese anchevivrà l’Europeo dalle grandi emozioni, come lo faranno anche i suoi compagni di squadra. Un campione gigante nei 100 stile e nel team della favola azzurra, anche alle Olimpiadi: “In casa sarà molto bello e competitivo”. Prosegue a dichiarare a Il Faro online. A Roma ...

