Nuoto, Campionati italiani estivi 2022: Benedetta Pilato concede il bis, Lorenzo Galossi da record negli 800 sl! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Seconda e penultima giornata di Finali presso il Centro Federale di Ostia, sede dei Campionati italiani estivi di Nuoto. Una competizione importante per definire la squadra che parteciperà agli Europei 2022 di Roma che quest’oggi prevedeva un programma di gare vasto e interessante, dovendo fare i conti anche con condizioni climatiche non ideali per le alte temperature. Nei 100 farfalla donne il successo è andato a Ilaria Bianchi che si è imposta in 58.71 a precedere Claudia Tarzia (59.22) ed Elena Di Liddo (59.26). Per l’emiliana il pass continentale e una soddisfazione personale, mentre per Di Liddo forma non ideale per via di una preparazione incentrata proprio nell’ottica dalla rassegna continentale. Federico Burdisso nei 200 delfino ha mostrato chiari segnali di vitalità. L’azzurro ha esibito la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Seconda e penultima giornata di Finali presso il Centro Federale di Ostia, sede deidi. Una competizione importante per definire la squadra che parteciperà agli Europeidi Roma che quest’oggi prevedeva un programma di gare vasto e interessante, dovendo fare i conti anche con condizioni climatiche non ideali per le alte temperature. Nei 100 farfalla donne il successo è andato a Ilaria Bianchi che si è imposta in 58.71 a precedere Claudia Tarzia (59.22) ed Elena Di Liddo (59.26). Per l’emiliana il pass continentale e una soddisfazione personale, mentre per Di Liddo forma non ideale per via di una preparazione incentrata proprio nell’ottica dalla rassegna continentale. Federico Burdisso nei 200 delfino ha mostrato chiari segnali di vitalità. L’azzurro ha esibito la ...

Pubblicità

OA_Sport : #NUOTO Benedetta Pilato concede il bis, Lorenzo Galossi da record negli 800 sl! #Ostia2022 - zazoomblog : LIVE Nuoto Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Burdisso si impone nei 200 farfalla Miressi trionfa nei 100 sl.… - zazoomblog : LIVE Nuoto Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Burdisso si impone nei 200 farfalla Lamberti nei 50 dorso. Tara… - zazoomblog : LIVE Nuoto Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Burdisso si impone nei 200 farfalla Bianchi nei 100 - #Nuoto… - Ile940 : Campionati assoluti italiani di nuoto su #raisport alle 17.30, per chi volesse vederli. -