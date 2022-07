Nuoto | Campionati Assoluti Ostia 2022 oggi in tv | orario | diretta tv e streaming seconda giornata

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Gli orari e le indicazioni per vedere intv ladeididi scena a. Continua lo spettacolo che vede impegnati in piscina i nomi più importanti dello scenario italiano, con lo scopo di definire gli ultimi tasselli riguardanti i partecipanti agli Europei di Roma del prossimo mese. Si comincia con un programma mattutino che, dalle 10:00 alle 11:00, vede in scena le serie minori, mentre, dalle 17:30 alle 19:55, il programma pomeridiano con la serie veloci, con latv assicurata da Rai Sport + HD e dalla rispettiva app di Raiplay. In alternativa, Sportface vi garantirà unatestuale. SEGUI LATESTUALE SportFace.

Nei 200 stile libero donne Alice Mizzau si è aggiudicata i 200 stile libero in 1:59.14 precedendo Antonietta e Noemi Cesarano , rispettivamente in 1:59.39 e in 1:59.54. Per Antonietta si è trattato ...Al via oggi iItaliani Assoluti 2022 di, con già tanti verdetti da raccontare della sessione pomeridiana di gare in scena al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia . Nella prima gara di giornata, i ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la seconda giornata di gare in tv/streaming - La cronaca della prima giornata (serie veloci) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seco ...Seconda giornata di gare nei Campionati italiani estivi di nuoto di scena quest'oggi. Nel Centro federale di Ostia assisteremo a gare decisamente interessanti, finalizzate alla conquistata dei titoli ...