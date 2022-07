Nothing Phone (1) riceve il primo aggiornamento, ma ci sono anche LG, Samsung e OnePlus (Di mercoledì 20 luglio 2022) primo update per Nothing Phone (1), mentre LG G8X ThinQ accoglie Android 12, OnePlus 10 Pro una nuova beta e Samsung lancia nuove patch. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 20 luglio 2022)update per(1), mentre LG G8X ThinQ accoglie Android 12,10 Pro una nuova beta elancia nuove patch. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Pubblicità

TuttoAndroid : Nothing Phone (1) riceve il primo aggiornamento, ma ci sono anche LG, Samsung e OnePlus #android #android12… - Emmachampagne95 : RT @domenicopanacea: Non solo le auto tamarre, con i LED, ora anche lo smartphone. Nothing Phone, lo smartphone tamarro. - infoitscienza : Nothing Phone(1), disastro per i primi modelli, utenti preoccupati - CF22092013 : RT @CeotechI: Nothing Phone (1) riceve il primo aggiornamento OTA #Aggiornamenti #Correzioni #HDR10Plus #Miglioramenti #Nothing #NothingOS… - brave0nft : Quanto costa (e come comprare) il Nothing Phone 1, il telefono Android più atteso dell’anno -