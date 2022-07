Nord Stream riparte, ma il gas russo rimane a rischio: Putin minaccia nuove strette (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Cremlino avverte che se non avrà garanzie tecniche e legali sulla turbina restituita dal Canada i flussi nel gasdotto dal 26 luglio potrebbero ridursi al 20% Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Cremlino avverte che se non avrà garanzie tecniche e legali sulla turbina restituita dal Canada i flussi nel gasdotto dal 26 luglio potrebbero ridursi al 20%

