Non stupitevi se la dittatura del sentimento genera mostri (Di mercoledì 20 luglio 2022) Che #loveislove siamo tutti d’accordo, no? E che quindi i sentimenti definiscano la nostra identità più vera, che bisogna seguire ciò che ci detta il nostro cuore, che la nostra realizzazione passa essenzialmente dall’amore. Possiamo darlo per assodato, visto che sarà almeno un ventennio che ci fracassano i maroni con questo battage. Allora dobbiamo con altrettanto entusiasmo accettare anche l’effetto collaterale di questa linea, ossia il quindicenne di San Severo che piglia e accoltella a morte un diciassettenne poiché stava con la ragazza di cui si era innamorato. Una civiltà che dà tanto risalto alle passioni non può indignarsi per il delitto passionale, una società imperniata sui sentimenti deve digerire le loro ricadute più nere; una comunità che martella gli adolescenti con l’idea che per amore si può tutto, e all’amore si deve tutto, ha da prendere atto che di conseguenza i ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Che #loveislove siamo tutti d’accordo, no? E che quindi i sentimenti definiscano la nostra identità più vera, che bisogna seguire ciò che ci detta il nostro cuore, che la nostra realizzazione passa essenzialmente dall’amore. Possiamo darlo per assodato, visto che sarà almeno un ventennio che ci fracassano i maroni con questo battage. Allora dobbiamo con altrettanto entusiasmo accettare anche l’effetto collaterale di questa linea, ossia il quindicenne di San Severo che piglia e accoltella a morte un diciassettenne poiché stava con la ragazza di cui si era innamorato. Una civiltà che dà tanto risalto alle passioni non può indignarsi per il delitto passionale, una società imperniata sui sentimenti deve digerire le loro ricadute più nere; una comunità che martella gli adolescenti con l’idea che per amore si può tutto, e all’amore si deve tutto, ha da prendere atto che di conseguenza i ...

Pubblicità

FilSava : Poche righe per uno degli articoli più coraggiosi e veri dei nostri tempi. L'assolutizzazione del sentimento genera… - ilfoglio_it : Una civiltà che dà tanto risalto alle passioni non deve affatto indignarsi per il delitto passionale accaduto a San… - claudia18070 : Poi non stupitevi se gli italiani non vanno a votare #maratonamentana #Draghiresta #Lega #M5S #avanticonDraghi #Governo #senatori - ValerioPinerolo : Mi raccomando, continuate a tenervi le meloni e i salvini di turno, poi non stupitevi se questo paese non esce mai… - monicachinni : @lucianonobili @mariannamadia Non stupitevi più dai, il Pd ha scelto quella strada -