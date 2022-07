Non solo Great Resignation | Italiani a rischio tra impulsività e inflazione

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Un’espressione rappresenta l’epoca in cui siamo e forse vivremo per lungo tempo ed è never normal. Il mondo è in uno stato di mai normalità. Le persone non hanno stabilità di comportamenti ed abitudini. Le sfide da affrontare sono continue, inattese e diverse. Basti pensare all’alle stelle e alle tensioni belliche legate all’Ucraina, il tutto in uno scenario in cui il virus resta il convitato di pietra. Come reagisce il cervello? Quali sono gli impatti sul risparmio? Neurovendita, società che applica i principi delle neuroscienze al business esi occupa di formare in particolare il personale di vendita, possiede il più grande laboratorio privato di neuroscienze in Italia e quotidianamente osserva da vicino le dinamiche che si verificano in molti settori, tra i quali quello dei prodotti finanziari e assicurativi. Nel biennio di pandemia, 2020-2021, i risparmi ...