"Non lo sopporto". Rocco Casalino, lo sfogo "rubato" che spiega la sua cacciata: caos-grillino (Di mercoledì 20 luglio 2022) Le tensioni nel M5s stanno logorando anche il rapporto tra Giuseppe Conte e il suo ex portavoce Rocco Casalino? Stando a un retroscena de La Stampa, la linea dell'ex concorrente del Grande Fratello è chiara: "Questo governo non lo sopporto - avrebbe detto a tutti i cronisti incontrati tra i Palazzi della politica - prima finisce e meglio è". Pare, infatti, che stia lavorando da giorni allo strappo definitivo. Alcuni parlamentari del nuovo gruppo di Luigi Di Maio, Insieme per il futuro, lo chiamerebbero il "ras" del Movimento. Casalino, però, non sopporterebbe i tentennamenti di Conte in questa situazione così delicata. "Nelle ultime settimane il rapporto tra Casalino e Conte si è un po' logorato. Troppo ondivago l'ex premier. Indeciso, titubante - si legge su La Stampa -. All'ex portavoce ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Le tensioni nel M5s stanno logorando anche il rapporto tra Giuseppe Conte e il suo ex portavoce? Stando a un retroscena de La Stampa, la linea dell'ex concorrente del Grande Fratello è chiara: "Questo governo non lo- avrebbe detto a tutti i cronisti incontrati tra i Palazzi della politica - prima finisce e meglio è". Pare, infatti, che stia lavorando da giorni allo strappo definitivo. Alcuni parlamentari del nuovo gruppo di Luigi Di Maio, Insieme per il futuro, lo chiamerebbero il "ras" del Movimento., però, non sopporterebbe i tentennamenti di Conte in questa situazione così delicata. "Nelle ultime settimane il rapporto trae Conte si è un po' logorato. Troppo ondivago l'ex premier. Indeciso, titubante - si legge su La Stampa -. All'ex portavoce ...

