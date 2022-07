“Non era mai accaduto prima”: arriva la svolta al Grande Fratello Vip | Tutte le novità (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sembrano esserci le prime difficoltà per Alfonso Signorini, intento com’è a dare forma e sostanza al nuovo cast del reality show più famoso d’Italia. Cerchiamo di capirne di più leggendo l’articolo insieme. Cominciamo col dire che non era mai accaduto che, a meno di 2 mesi dall’inizio della prossima stagione, ci fossero seri problemi a comporre il nuovo cast del reality dedicato ai Vip. L’audience riscontrato durante la sesta edizione è stato più che incoraggiante, e adesso si fanno largo le preoccupazioni di essere nuovamente all’altezza e, semmai, migliorare la performance dell’anno scorso. Per riuscire nell’intento, il conduttore Alfonso Signorini sta cercando di mettere su una squadra di concorrenti per nulla scontata. Al momento non trapelano nomi, ma sembra che sui social circolino già le prime indiscrezioni. Inoltre come “Dagoanticipato” la prossima edizione del ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sembrano esserci le prime difficoltà per Alfonso Signorini, intento com’è a dare forma e sostanza al nuovo cast del reality show più famoso d’Italia. Cerchiamo di capirne di più leggendo l’articolo insieme. Cominciamo col dire che non era maiche, a meno di 2 mesi dall’inizio della prossima stagione, ci fossero seri problemi a comporre il nuovo cast del reality dedicato ai Vip. L’audience riscontrato durante la sesta edizione è stato più che incoraggiante, e adesso si fanno largo le preoccupazioni di essere nuovamente all’altezza e, semmai, migliorare la performance dell’anno scorso. Per riuscire nell’intento, il conduttore Alfonso Signorini sta cercando di mettere su una squadra di concorrenti per nulla scontata. Al momento non trapelano nomi, ma sembra che sui social circolino già le prime indiscrezioni. Inoltre come “Dagoanticipato” la prossima edizione del ...

Pubblicità

GabrieleMuccino : Quella resistenza a dare le armi a Kiev non era un caso, vero Conte? Quanti affari con i russi sono stati interrott… - Andersinho_ITA : #Bremer ha aspettato l’#Inter sino a ora, dando precedenza assoluta ai nerazzurri da mesi. La #Juventus si è inseri… - sebmes : E meno male che Draghi era quello che non sapeva comunicare. - SemplicementeGL : RT @horusarcadia: Il 19 luglio non era solo l'anniversario dell'attentato a Borsellino ma anche del bombardamento americano sui civili (30… - AntonioBuccieri : RT @horusarcadia: Il 19 luglio non era solo l'anniversario dell'attentato a Borsellino ma anche del bombardamento americano sui civili (30… -