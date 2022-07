´Non è stato facile per noi pensare alle tattiche´ – Terzic rivela che il tumore di Haller ha scioccato il campo di Dortmund (Di mercoledì 20 luglio 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il boss del Borussia Dortmund Edin Terzic ha rivelato che i giocatori sono stati informati del tumore di Sebastien Haller solo dopo la sconfitta contro il Valencia. Il Dortmund ha giocato lunedì il suo primo avversario straniero in preparazione per la prossima stagione, con una doppietta di Goncalo Guedes che ha aiutato il Valencia a vincere 3-1 in Austria. Tuttavia, è stato oscurato dalla notizia della diagnosi di Haller di un tumore ai testicoli, escludendolo a tempo indeterminato, dopo che il 28enne è tornato a Dortmund per le visite mediche durante il fine settimana e ha saltato la partita. Terzic ha ammesso che è stato ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il boss del BorussiaEdinhato che i giocatori sono stati informati deldi Sebastien Hr solo dopo la sconfitta contro il Valencia. Ilha giocato lunedì il suo primo avversario straniero in preparazione per la prossima stagione, con una doppietta di Goncalo Guedes che ha aiutato il Valencia a vincere 3-1 in Austria. Tuttavia, èoscurato dalla notizia della diagnosi di Hr di unai testicoli, escludendolo a tempo indeterminato, dopo che il 28enne è tornato aper le visite mediche durante il fine settimana e ha saltato la partita.ha ammesso che è...

Pubblicità

robertosaviano : Borsellino morì sapendo che non poteva avere altra sorte, solo, osteggiato dai colleghi e dall'inefficienza dello S… - SimoneAlliva : Italia Viva usa “stagista” come insulto. Sono stato uno stagista non pagato. Come me un’intera generazione. L’Ita… - CarloVerdelli : #19luglio La mattina del suo ultimo giorno Borsellino rispose alla lettera di una studentessa. “Questa è la prima d… - AfinetAlberto : RT @kiara86769608: “Il depistaggio c’è stato, ma la verità non si cerca” - rita_ciciulla : RT @ChiarinaBriga: @Resistenza1967 Io sono in Danimarca.. visto solo una mascherina !!! Su un cinese !! Qui il Covid non ci è mai stato - i… -