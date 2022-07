Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Totti era fidanzata con un postino di “C’è posta per te” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Noemi Bocchi, nuova presunta fiamma di Francesco Totti, ha avuto una storia con Gianfranco Apicerni, ex tronista di “Uomini e Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 20 luglio 2022)presuntadi Francesco, ha avuto una storia con Gianfranco Apicerni, ex tronista di “Uomini e Perizona Magazine.

Pubblicità

ParliamoDiNews : Ilary Blasi: reazione alle foto di Totti e Noemi Bocchi/ Chi svela tutto: `Accordi…` #IlaryBlasi #20luglio - Mariquita_la1a : RT @leggoit: Ilary Blasi furiosa. Le foto di Totti e Noemi Bocchi non dovevano uscire: «Il patto era un altro» - CorriereCitta : Noemi Bocchi: prima di #Totti il flirt con un tronista di Uomini e Donne - leggoit : Ilary Blasi furiosa. Le foto di Totti e Noemi Bocchi non dovevano uscire: «Il patto era un altro» - BITCHYFit : Noemi Bocchi, in passato è stata con un tronista di Maria De Filippi: “Siamo stati insieme due anni” -