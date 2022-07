Pubblicità

LA NAZIONE

lavori stradali Per approfondire : Foto : Incendio al Poderaccio, le foto della colonna di fumo su Firenze I lavori per l'attesa risoluzione deldia Greve , uno dei punti storicamente più critici della viabilità a Ovest di Firenze, entrano domani giovedì 21 luglio in una delle fasi più importanti: il nuovo svincolo del Viadotto ...Il progetto complessivo prevede la riconfigurazione deldia Greve e dello svincolo di raccordo tra Fi - Pi - Li - Viadotto dell'Indiano - via Baccio da Montelupo oltre a un nuovo ... Nodo di Ponte a Greve, partono i lavori per il nuovo svincolo di Ponte all'Indiano Parte l'allargamento della sede stradale verso la Fi Pi Li e la prima rotonda, dal 21 luglio chiusure per Ponte all'Indiano ...Firenze, 20 luglio 2022 - Entrano nel vivo i lavori per l’adeguamento della viabilità a Ponte a Greve nell’area del Viadotto dell’Indiano-via Baccio da Montelupo. Dopo alcune opere propedeutiche reali ...