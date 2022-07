(Di mercoledì 20 luglio 2022) Lo scenario è poco incoraggiante per il settore dell'auto, con ladei semiconduttori, l'incremento dei costi delle materie prime e ora l'inflazione. Una formula per superare questa fase l'ha ...

Una formula per superare questa fase l'ha trovatache ha proseguito nel lancio diprodotti anche in questi mesi. I primi risultati sono già arrivati, con un aumento delle vendite in ...Nelle prime 15 posizioni troviamo poi altri marchi famosi come Honda,, Ford, Renault, ... nel 2021 il dato è decisamente aumentato: iveicoli elettrici venduti sono stati 67.263, in ... Nissan, nuovi modelli anti-crisi, con un'attenzione all'elettrico - Il Sole 24 ORE Forlì, 20 lug. (askanews) - Lo scenario è poco incoraggiante per il settore dell'auto, con la crisi dei semiconduttori, l'incremento dei costi ...Uscita nel 2000, la Nissan X-Trail è una delle vetture più iconiche del marchio: oggetto di una continua evoluzione, ora l'auto è pronta alla sua quarta iterazione con questo nuovo modello. Ashwani Gu ...