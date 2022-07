Nicola Procaccini | chi è l’eurodeputato di Fdi ed ex portavoce di Meloni indagato nell’inchiesta di Terracina

(Di mercoledì 20 luglio 2022)di Fratelli d’Italiaè tra gli indagati dalla Procura di Latinache ha portato all’arresto della sindaca diRoberta Tintari. Nei confronti del parlamentare le accuse sono di induzione indebita a dare o promettere utilità e turbata libertà degli incanti.è stato sindaco ditra il 2011 e il 2015 e tra il 2016 e il 2019. In totale sono cinquanta le persone finite nel registro degli indagati. L’indagine riguarda la gestione del demanio pubblico e in particolare gli appalti delle spiagge. Prima era statodi Giorgiaquando era ministra della Gioventù nell’ultimo governo Berlusconi.si è difeso parlando di un «errore ...

Non aveva partecipato alle elezioni del 2011, ma dopo due anni di consiliatura, l'allora sindaco(oggi europarlamentare di Fratelli d'Italia , anche lui finito nella lista degli ...Oggi la procura di Latina, contesta ai 59 indagati tra cui ci sono cinque arrestati ma anche l'europarlamentareabusi edilizi e corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe avvenuto ...Nella sostanza, al sindaco Tintari ed all’onorevole Procaccini si contesta di avere sollecitato il rilascio dell’autorizzazione a svolgere uno spettacolo di pattinaggio L’inchiesta ha portato all’arre ...Concessioni demaniali, affidamenti per il servizio bagnini, realizzazione di piste ciclo-pedonali. Sono alcuni degli appalti che per la Procura di Latina, il Comune di Terracina – località balneare a ...