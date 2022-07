Nella sfida con Musk, Twitter ha già segnato un punto (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Una (prima) importante vittoria per Twitter Nella vicenda che vede la piattaforma social contrapposta a Elon Musk per la mancata acquisizione da 44 miliardi. La corte del Delaware ha stabilito che il processo sarà accelerato: prima udienza a ottobre e sentenza in cinque giorni. I legali di Twitter avevano chiesto che il processo iniziasse a settembre e una sentenza in quattro giorni. La squadra del miliardario texano invece voleva rimandare tutto a febbraio e puntava ad una sentenza in due settimane. La ragione dell'urgenza? Twitter è una società quotata, ha detto il giudice Kathaleen McCormick della corte del Delaware, e ritardare costituirebbe un potenziale "danno irreparabile per i venditori”. Le ragioni giudiziali si sono fatte sentire anche a Wall Street, dove mercoledì le azioni di ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Una (prima) importante vittoria pervicenda che vede la piattaforma social contrapposta a Elonper la mancata acquisizione da 44 miliardi. La corte del Delaware ha stabilito che il processo sarà accelerato: prima udienza a ottobre e sentenza in cinque giorni. I legali diavevano chiesto che il processo iniziasse a settembre e una sentenza in quattro giorni. La squadra del miliardario texano invece voleva rimandare tutto a febbraio e puntava ad una sentenza in due settimane. La ragione dell'urgenza?è una società quotata, ha detto il giudice Kathaleen McCormick della corte del Delaware, e ritardare costituirebbe un potenziale "danno irreparabile per i venditori”. Le ragioni giudiziali si sono fatte sentire anche a Wall Street, dove mercoledì le azioni di ...

_Morik92_ : #Dybala alla #Roma, la ?? nella Capitale. Sarà una sfida molto suggestiva per Paulo! - Agenzia_Italia : Nella sfida con #Musk, #Twitter ha già segnato un punto ?? - Dex63332639 : @GRealta Avesse giocato lui nella doppia sfida di quarti col Marsiglia sarebbe andata diversamente, anche se quella… - millena_86 : RT @fattoputiniano: In attesa del giudizio del campo, arbitro ultimo, @PauDybala_JR batte l’amico @paulpogba nella sfida dei social: il pos… - fattoputiniano : In attesa del giudizio del campo, arbitro ultimo, @PauDybala_JR batte l’amico @paulpogba nella sfida dei social: il… -