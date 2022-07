Natalie Portman porta “Thor” tra le rovine di Ostia Antica (Di mercoledì 20 luglio 2022) La magia di Thor rivive ad Ostia Antica con Natalie Portman. Per celebrare la presenza nelle sale italiane del film Marvel Studios "Thor: Love and Thunder", l'attrice, che è tra i protagonisti, ha girato un iconico video musicale e un servizio fotografico presso il Parco archeologico. Il video vuole essere una celebrazione del women empowerment presente anche nel film; sono state selezionate 100 musiciste rock: 15 batterie, 19 bassi, 40 chitarre, 18 tastiere e 8 violini del Saint Louis College of Music, tra le più rinomate realtà didattiche musicali di eccellenza di respiro europeo.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 20 luglio 2022) La magia dirivive adcon. Per celebrare la presenza nelle sale italiane del film Marvel Studios ": Love and Thunder", l'attrice, che è tra i protagonisti, ha girato un iconico video musicale e un servizio fotografico presso il Parco archeologico. Il video vuole essere una celebrazione del women empowerment presente anche nel film; sono state selezionate 100 musiciste rock: 15 batterie, 19 bassi, 40 chitarre, 18 tastiere e 8 violini del Saint Louis College of Music, tra le più rinomate realtà didattiche musicali di eccellenza di respiro europeo.video width="746" height="420" ...

