(Di mercoledì 20 luglio 2022)– life in balance, undie genuina, gustosa e soprattutto già pronta.Da consumare on the way e a casa. Il progettocon una mission precisa: fare del cibo una fonte di energia e salute con il supporto di tecnica e scienza.è un progetto innovativo di cucina positiva chein Campania, culla della Dieta Mediterranea, ma animata da alte professionalità provenienti da tutta Italia, per offrire una gamma di piatti unici di gastronomia combinata e bilanciata, per una vitaed in armonia con il Pianeta.Alla base dic’è lo studio di un corposo team di ricerca nel campo ...

Pubblicità

Il Denaro

- life in balance , un nuovo format di alimentazione sana e sostenibile, equilibrata e genuina, gustosa e soprattutto già pronta. Da consumare on the way e a casa. Il progetto...- life in balance , un nuovo format di alimentazione sana e sostenibile, equilibrata e genuina, gustosa e soprattutto già pronta. Da consumare on the way e a casa. Il progetto... Nasce DeaMadre, nuovo format di alimentazione sana, sostenibile ed equilibrata: primo punto vendita a Pozzuoli - Ildenaro.it Nasce DeaMadre - life in balance, un nuovo format di alimentazione sana e sostenibile, equilibrata e genuina, gustosa e soprattutto già pronta. Da consumare on the way e a casa. Il ...