Napoli, smentite subito le voci di una cessione del club: il comunicato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Napoli smentisce le voci circolate su una presunta cessione del club azzurro: il comunicato ufficiale Tramite i propri canali ufficiali il Napoli ha prontamente smentito le voci di una cessione della società. IL comunicato – «Improvvisamente la Rai afferma, in un servizio sul Tg Regionale della Campania, che il Napoli sarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni. In una situazione normale, una bufala di questo tipo non andrebbe nemmeno smentita, ma visto che la Rai (che come fonte parla di "indiscrezioni") è "servizio pubblico", siamo costretti a farlo. De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c'è alcuna trattativa in corso. Tra l'altro, in passato, ha rifiutato ...

