Napoli, quattro amichevoli a Castel di Sangro. Dalle 15 in vendita i biglietti (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sul proprio sito web, il Napoli ha pubblicato una nota ufficiale per informare che i biglietti per assistere alle quattro amichevoli in programma a Castel di Sangro (allo stadio Patini) saranno messi in vendita alle ore 15 di oggi. Il 27 luglio il Napoli gioca con l'Adana Demirspor, la squadra di Balotelli, poi tre amichevoli con tre squadre spagnole: Mallorca, Girona, Espanyol. Di seguito il comunicato diffuso dal club, che reca anche i prezzi dei biglietti. In occasione del ritiro di Castel di Sangro gli azzurri saranno impegnati in 4 amichevoli di livello internazionale tutte in scena allo stadio Teofilo Patini. Questo il programma degli eventi: Mercoledì 27 Luglio ...

