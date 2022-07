Napoli | Kim vicinissimo | sistemati gli ultimi dettagli Le cifre dell’operazione

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Kim Min-jaeal. De Laurentiis è pronto a completare l’acquisto del sudcoreano classe 1996 CALCIOMERCATO– KIM. Ilha individuato Kim Min-jae come il primo nome per sostituire Kalidou Koulibaly passato al Chelsea. Il club azzurro secondo Sky Sport ha sistemato ulteriorisui diritti di immagine e sulla commissione. Anche l’accordo con il giocatore è ormai a un passo, con gli azzurri che stanno risolvendo le ultime pratiche burocratiche. Dopodiché il club di De Laurentiis procederà al pagamento della clausola rescissoria. Battuta la concorrenza dei francesi del Rennes, ilpagherà i 19,5 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto di Kim, pronto a legarsi per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2027 con ...

... 20 luglio 2022 - Alla fine, a meno di ulteriori e inattesi colpi di scena, l'erede di Kalidou Koulibaly sarà davveroMin - Jae , che si avvicina a grandi passi al. I dettagli e le cifre. ...Tifosi in protesta per la rivoluzione di ADL: ma mai come quest'anno ilsembra aver acquistato in 'cazzimma'.Dopo aver perso prima Insigne e poi Koulibaly il Napoli di Spalletti ha bisogno di acquisti importanti per rimanere competitivo ...Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:. 'Tutto su Kim. Il Napoli ha puntato forte su Kim Min jae del Fenerbahce. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta come l'affare sia in dirittura ...