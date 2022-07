Napoli in vendita? La società esce allo scoperto: c’è il comunicato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nelle ultime ore, si è parlato di un possibile addio della famiglia De Laurentiis in casa Napoli. Tuttavia, la dirigenza è intervenuta, proprio in questi minuti, con un comunicato ufficiale, che allontana l’ipotesi di una possibile cessione societaria di qui a breve. Di seguito, quanto evidenziato: “Improvvisamente la Rai afferma, in un servizio sul Tg Regionale della Campania, che il Napoli sarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni. In una situazione normale, una bufala di questo tipo non andrebbe nemmeno smentita, ma visto che la Rai (che come fonte parla di “indiscrezioni”) è “servizio pubblico”, siamo costretti a farlo. De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c’è alcuna trattiva in corso. De Laurentiis Napoli (Getty Images)Tra l’altro, in passato, ha ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nelle ultime ore, si è parlato di un possibile addio della famiglia De Laurentiis in casa. Tuttavia, la dirigenza è intervenuta, proprio in questi minuti, con unufficiale, chentana l’ipotesi di una possibile cessione societaria di qui a breve. Di seguito, quanto evidenziato: “Improvvisamente la Rai afferma, in un servizio sul Tg Regionale della Campania, che ilsarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni. In una situazione normale, una bufala di questo tipo non andrebbe nemmeno smentita, ma visto che la Rai (che come fonte parla di “indiscrezioni”) è “servizio pubblico”, siamo costretti a farlo. De Laurentiis non ha intenzione di vendere ile non c’è alcuna trattiva in corso. De Laurentiis(Getty Images)Tra l’altro, in passato, ha ...

