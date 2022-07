Napoli, gli puntano la pistola alla testa per rubargli l’orologio. Poi glielo riportano perché valeva poco: il video della disavventura del turista (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un’azione fulminea. Un uomo si avvicina a una coppia di turisti seduti al tavolo di un locale, il caffé Monidee. Punta la pistola alla nuca di uno dei due e gli sfila l’orologio. Il rapinatore se nell’indifferenza generale. Dopo pochi minuti un altro individuo arriva allo stesso bar di Piazza Trieste e Trento e restituisce il maltolto. perché pare che l’orologio non valesse un gran che. L’episodio è stato denunciato dagli stessi titolari del locale, e hanno divulgato il contenuto del filmato tramite il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un’azione fulminea. Un uomo si avvicina a una coppia di turisti seduti al tavolo di un locale, il caffé Monidee. Punta lanuca di uno dei due e gli sfila. Il rapinatore se nell’indifferenza generale. Dopo pochi minuti un altro individuo arriva allo stesso bar di Piazza Trieste e Trento e restituisce il maltolto.pare chenon valesse un gran che. L’episodio è stato denunciato dagli stessi titolari del locale, e hanno divulgato il contenuto del filmato tramite il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

