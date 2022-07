Napoli | faida di Ponticelli | arrestato il figlio del boss

infoitinterno : Napoli, duplice omicidio a Ponticelli: uccisi in un appartamento. Forse faida tra clan - infoitinterno : Duplice omicidio a Napoli nel quartiere Ponticelli: faida tra clan - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Due persone sono state uccise a Napoli, nel rione Fiat del quartiere orientale di Ponticelli. Sono in corso le indagini dei ca… - infoitinterno : Duplice omicidio nel rione Fiat di Ponticelli, Napoli Est: torna la faida di camorra - infoitinterno : Faida a Napoli, duplice omicidio a Ponticelli: uccisi un uomo dei clan e un operaio incensurato 56enne -

Riesplode ladi camorra a, nella zona di Ponticelli. E lo scontro tra clan diventa nuovamente sanguinoso. Questa mattina un duplice omicidio al rione Fiat, in via Eugenio Montale, con un commando ......e Dda perche' sospettato di essere l'autore del duplice omicidio di questa mattina in via Montale al rione Fiart di Ponticelli a. La pista maggiormente seguita e' quella dellatra il ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Si torna a sparare a Napoli est. Non si placa il fuoco della faida nel quartiere di Ponticelli. Questa mattina un duplice omicidio ha scosso il cosiddetto ...