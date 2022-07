Napoli, comunicato ufficiale per smentire le voci sulla vendita del club (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Napoli smentisce la vendita del club Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la Ssc Napoli ha smentito le voci diffuse in mattinata … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilsmentisce ladelAttraverso unapparso sul proprio sito, la Sscha smentito lediffuse in mattinata … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

napolista : «Il Napoli in vendita è una bufala. De Laurentiis ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari» Comunicato u… - LolloJumped : RT @Rnaples7: Il Napoli con un comunicato ufficiale dichiara di aver rifiutato 1 miliardo di dollari per sta roba qui, ci stiamo credendo t… - ilnapolionline : Comunicato Napoli - Il club azzurro smentisce la Rai per la news sulla vendita della società -… - panerattato : RT @Rnaples7: Il Napoli con un comunicato ufficiale dichiara di aver rifiutato 1 miliardo di dollari per sta roba qui, ci stiamo credendo t… - anuskatriches : @DocRiserva Mi rifiuto di aprire un comunicato del napoli???????? -