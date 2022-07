Napoli, CdS: “Solbakken vediamo, ma Simeone freme per il Maradona” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Napoli, CDS- Come scrive il CdS oggi il Napoli ha davvero tante piste aperte, ma ad oggi ha un colpo in canna dopo il No di Dybala. “E allora, manovre d’attacco. Un centravanti: il Cholito. E poi un’ala, un esterno puro, un altro giovane turbo da mettere al servizio di Osimhen insieme con Kvaratskhelia. La decisione di puntare dritto sul 4-3-3, e la vittoria della Roma nel prestigioso testa a testa per Dybala, hanno definitivamente modificato il piano operativo di mercato: i contatti con l’Udinese per Deulofeu sono fermi da un po’, completamente, e tra l’altro le parole di Giuntoli nella conferenza di fine ritiro andata in scena lunedì a Dimaro hanno praticamente indirizzato i radar su altri mondi. Verso altri obiettivi: profili adatti se non addirittura perfetti nell’interpretazione del modulo. Vecchi pallini conservati con cura in un cassetto: ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 20 luglio 2022), CDS- Come scrive il CdS oggi ilha davvero tante piste aperte, ma ad oggi ha un colpo in canna dopo il No di Dybala. “E allora, manovre d’attacco. Un centravanti: il Cholito. E poi un’ala, un esterno puro, un altro giovane turbo da mettere al servizio di Osimhen insieme con Kvaratskhelia. La decisione di puntare dritto sul 4-3-3, e la vittoria della Roma nel prestigioso testa a testa per Dybala, hanno definitivamente modificato il piano operativo di mercato: i contatti con l’Udinese per Deulofeu sono fermi da un po’, completamente, e tra l’altro le parole di Giuntoli nella conferenza di fine ritiro andata in scena lunedì a Dimaro hanno praticamente indirizzato i radar su altri mondi. Verso altri obiettivi: profili adatti se non addirittura perfetti nell’interpretazione del modulo. Vecchi pallini conservati con cura in un cassetto: ...

Pubblicità

infoitsalute : Napoli, CdS: “Solbakken vediamo, ma Simeone freme per il Maradona” - NapoliAddict : PRIMA PAGINA - CdS: 'Svolta Napoli, De Laurentiis ha in mano Solbakken' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | T… - allgoalsnapoli : PRIMA PAGINA - CdS Campania: “Napoli: Solbakken' #forzanapolisempre #ancelotti #BodoGlimt #calciomercato #seriea… - NapoliFCNews : CDS – Gaetano può giocare in prestito per un altro anno in A: la Salernitana sulle tracce del giovane talento… - NapoliAddict : PRIMA PAGINA - CdS Campania: “Napoli:Solbakken' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Tutto Napoli -