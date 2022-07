Nail art antiage le novità estate 2022, la manicure rosa glitterata di Chiara Ferragni e quella rossa (Di mercoledì 20 luglio 2022) Chiara Ferragni è un vero e proprio punto di riferimento per quanto riguarda la Nail art di questa estate 2022. Recentemente ha sfoggiato una manicure rosa davvero molto originale. Poi si può prendere ispirazione anche da Alessia Marcuzzi che ha optato per delle unghie laccate di rosso. Quindi adesso è arrivato il momento di scoprire tutte le novità a riguardo. novità Nail art antiage estate 2022 Ultimamente Chiara Ferragni ha realizzato una Nail art rosa glitterata. Le unghie dell'influencer risultano essere di lunghezza media e dalla forma arrotondata. Non sono presenti disegni ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 20 luglio 2022)è un vero e proprio punto di riferimento per quanto riguarda laart di questa. Recentemente ha sfoggiato unadavvero molto originale. Poi si può prendere ispirazione anche da Alessia Marcuzzi che ha optato per delle unghie laccate di rosso. Quindi adesso è arrivato il momento di scoprire tutte lea riguardo.artUltimamenteha realizzato unaart. Le unghie dell'influencer risultano essere di lunghezza media e dalla forma arrotondata. Non sono presenti disegni ...

Pubblicità

ppioppeto : Una parte di me, esattamente quella che tra il 2009 e il 2012 viveva su YouTube e si faceva le nail art con i fiore… - libertfly : Unghie corte: ecco tutte le nail art più belle per l’estate 2022 - Cosmopolitan_IT : Migliori nail-art dell'estate 2022: preziosa gallery delle manicure delle celeb - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 4,46 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta - peppesava : RT @Ragusanews: Unghie e nail art: colori e trend per l'estate 2022 -