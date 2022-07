Muscarà sulla rigenerazione urbana | “Appoggio alle associazioni che protestano”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDomani la commissione esaminerà la leggesemplificazione edilizia varata dalla giunta regionale campana che accelererà il consumo di suolo e la cementificazione, trattasi della norma approvata con la delibera n. 314 del 21 giugno 2022. “Ho deciso di appoggiare l’appello di Italia Nostra, Icomos Italia, Attuare la Costituzione e dell’associazione Bianchi Bandinelli di Legambiente e del dott. Dal Piaz, i quali hanno inviato al consiglio Regionale della Campania l’invito a respingere tale provvedimento – dichiara il consigliere del gruppo misto, Maria– si tratta di una norma incostituzionale e, come al solito non si capisce la gran fretta nell’approvarla. In una settimana, estiva, abbiamo visto la presentazione della legge, due ...