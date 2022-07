Multa per aria condizionata in auto, si rischia fino a quasi 500 euro, ecco che succede (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ci troviamo nel mezzo di una delle estati più torride che possiamo ricordare, con un mese di giugno risultato il terzo mese più caldo di sempre, con un’anomalia termica di +0,32°C più elevata rispetto alla media registrata tra il 1991 ed il 2020. Le zone più colpite dal caldo anomalo di questa estate, sono quelle L'articolo proviene da Chesuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ci troviamo nel mezzo di una delle estati più torride che possiamo ricordare, con un mese di giugno risultato il terzo mese più caldo di sempre, con un’anomalia termica di +0,32°C più elevata rispetto alla media registrata tra il 1991 ed il 2020. Le zone più colpite dal caldo anomalo di questa estate, sono quelle L'articolo proviene da Che.it.

Pubblicità

ilpost : Ha fatto ricorso con questo argomento: se per le leggi del Texas un feto è una persona allora deve valere come pers… - giusepp13624812 : @luigidimaio Caro ministro lei le sue responsabilità non se le è prese. Le ricordo che avrebbe dovuto pagare una mu… - ESCLewisive : Appena sfiorata la multa per 'guida in stato di ebbrezza' per aver bevuto una mezza birra prima di prendere il monopattino elettrico. - wireditalia : RT @sapomnia: Ve la ricordate, no, la storia della multa da 100k per chi cambiava casacca? @Mov5Stelle avrebbe incassato 16 milioni. Granit… - Hyperrita : @salvo_lanzi @Mattia33 @pincopaameta @oibaf_morandi @FusatoRiccardo Ricordaci anche chi ha patteggiato 6 mesi di ga… -