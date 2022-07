MotoGP, a Misano si prepara la nuova tribuna Aprilia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Oltre alla storica tribuna Ducati, quest'anno anche l'altra Casa costruttrice italiana Aprilia presente in MotoGP ne avrà una dedicata a Misano per il Gran Premio in programma domenica 4 settembre. L'... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Oltre alla storicaDucati, quest'anno anche l'altra Casa costruttrice italianapresente inne avrà una dedicata aper il Gran Premio in programma domenica 4 settembre. L'...

Pubblicità

Luxgraph : MotoGp, l'Aprilia apre a Misano una tribuna dedicata ai propri tifosi - corsedimoto : TIFOSERIA APRILIA - Nel week-end MotoGP a Misano Aprilia allestirà un'apposita tribuna per i suoi tifosi: Aleix Esp… - gponedotcom : L’appuntamento è per sabato pomeriggio sul canale 208 per la grande sfida che vedrà all’opera ben 21 piloti della C… - MetaJaunNews : MotoGP and WSBK stars duel at Misano - Whatsername__93 : AMICHE MOTOGP a Misano sono da sola qualcuno mi sa dare un consiglio su dove stare o ha un materasso per me o è sol… -