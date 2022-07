Mosca contro Di Maio | “Addossa a noi la crisi interna dell’Italia” La Farnesina | “Gravi ingerenze”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Alta tensione diplomatica trae Roma, dopo le dichiarazioni di Disulle interferenze del governo russo. I politici europei dovrebbero cercare le cause delleinterne nei loro “errori” e nella “mancanza di professionalità”. Sono parole insolitamente aspre quelle della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un commento – precisa l’agenzia di stampa Tass – riferito alle dichiarazioni del ministro degli Esteri, Luigi Di. “Consigliamo ai politici europei di cercare le cause delle lorointerne nei loro errori e nella mancanza di professionalità, le cui conseguenze sociali ed economiche sono sempre più avvertite dai cittadini comuni dei Paesi dell’Ue”, ha sostenuto Zakharova. LEGGI ANCHE Draghi al Senato con bastone e carota: "Siete pronti a un nuovo ...

Non sorprende che asi sia celebrata la decisione dei Cinque stelle di staccare la spina al ... Di tanto in tanto si evoca un conflitto a tutto campol'Occidente. Per quanto mi risulta ...Ore 12.18 - Duro attacco di Michele Giarrusso , ex M5S e ora senatore di Italexit,la ... Ore 12.33 - Scontro a distanza tra la Farnesina e.