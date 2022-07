Mosca attacca Di Maio: «Addossa a noi le colpe della crisi politica italiana». La replica della Farnesina: «Ingerenze gravi» (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Luigi Di Maio continua a cercare cause esterne ai problemi politici interni del suo Paese, non c’è nulla di nuovo in questo». A dirlo è la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. «Noi stessi siamo sbalorditi dal potere della diplomazia russa come risulta dai resoconti dei media italiani», ha detto Zakharova, citata dalla Tass. «Si scopre che i nostri ambasciatori possono cambiare i governi con un paio di chiamate. Più volte i rappresentanti di altri Paesi occidentali hanno cercato di utilizzare trucchi simili, quando non c’era nessuno a cui Addossare la colpa dei propri fallimenti in un contesto di crescente malcontento della popolazione», dice la portavoce. Tre giorni fa Di Maio aveva accusato Mosca di lavorare «per ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Luigi Dicontinua a cercare cause esterne ai problemi politici interni del suo Paese, non c’è nulla di nuovo in questo». A dirlo è la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. «Noi stessi siamo sbalorditi dal poterediplomazia russa come risulta dai resoconti dei media italiani», ha detto Zakharova, citata dalla Tass. «Si scopre che i nostri ambasciatori possono cambiare i governi con un paio di chiamate. Più volte i rappresentanti di altri Paesi occidentali hanno cercato di utilizzare trucchi simili, quando non c’era nessuno a cuire la colpa dei propri fallimenti in un contesto di crescente malcontentopopolazione», dice la portavoce. Tre giorni fa Diaveva accusatodi lavorare «per ...

