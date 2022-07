Morto l’ex Ct della nazionale italiana: la terribile notizia è appena arrivata (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una brutta notizia è arrivata in queste ore. È Morto nella giornata di ieri, martedì 19 luglio 2022, a Poncarale, nel Bresciano, l’ex ct della nazionale italiana di pesca Enrico Bonzio. È annegato in un laghetto artificiale dopo aver accusato un malore. Il campione del mondo pare fosse al lavoro nei pressi dello specchio d’acqua artificiale, quando si è sentito male ed è caduto. (continua a leggere dopo le foto) clicca per leggere tutte le News di TvZap l’ex ct della nazionale italiana di pesca Enrico Bonzio è Morto nel pomeriggio di ieri. L’uomo è annegato nel laghetto di Poncarale, alle porte di Brescia. Il campione del mondo, secondo quanto riferito da ‘Fanpage’, tra i primi a ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una bruttain queste ore. Ènella giornata di ieri, martedì 19 luglio 2022, a Poncarale, nel Bresciano,ctdi pesca Enrico Bonzio. È annegato in un laghetto artificiale dopo aver accusato un malore. Il campione del mondo pare fosse al lavoro nei pressi dello specchio d’acqua artificiale, quando si è sentito male ed è caduto. (continua a leggere dopo le foto) clicca per leggere tutte le News di TvZapctdi pesca Enrico Bonzio ènel pomeriggio di ieri. L’uomo è annegato nel laghetto di Poncarale, alle porte di Brescia. Il campione del mondo, secondo quanto riferito da ‘Fanpage’, tra i primi a ...

